Трамп проиграл дело в британском суде

Экс-президент США Дональд Трамп проиграл дело в лондонском суде по поводу досье, в котором утверждалось о якобы имевших место связях Трампа с Россией. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дональд Трамп проиграл свой лондонский иск против бывшего британского шпиона после того, как суд отклонил его претензию, связанную с печально известным досье о предполагаемых связях между Кремлем и успешным баллотированием бывшего президента США в Белый дом", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп ранее заявил в судебных документах, что готов приехать в Лондон, чтобы дать показания по этому делу.

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