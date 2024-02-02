Индия укрепила оборону на границе с Пакистаном

Индия усилила меры обеспечения безопасности вдоль фактической границы с Пакистаном на индийской территории Джамму и Кашмир, опасаясь нападений, аналогичных атаке радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил Индии полковник Судхир Чамоли в интервью американскому порталу Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Применение ХАМАС инновационных средств при нападении на Израиль 7 октября 2023 года вызвало тревогу среди служб безопасности по всему миру. <...> Вдоль линии контроля [фактической границы] приняты необходимые меры для пресечения любых подобных злонамеренных попыток", - сказал он. На границе развернуты "войска необходимой численности, а также требуемое военное оборудование", добавил Чамоли.

Фактическая граница между Индией и Пакистаном проходит по так называемой линии контроля - демаркационной линии протяженностью 740 км, находящейся на территории Джамму и Кашмир. Пограничный спор между государствами продолжается с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Сейчас в Кашмире нет официальной государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение территории от страны. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке экстремистов, он отвергает эти обвинения.

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