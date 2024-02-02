В Венгрии выступили против увеличения фонда ЕС

Венгрия не будет участвовать в расширении Европейского фонда мира, используемого странами Евросоюза для компенсации своих военных поставок Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на встрече с журналистами в Брюсселе в перерыве форума ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о намерении руководства ЕС увеличить этот фонд на €5 млрд в 2024 году, глава МИД отметил, что Венгрия не поддерживает такое решение, но не может препятствовать другим странам принять его. "Мы не будем участвовать в таком совместном решении и не будем нести из-за этого никакого политического или финансового бремени", - сказал Сийярто, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования военных поставок Киеву, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта.

Ранее газета Politico сообщала, что одно из компромиссных предложений предусматривало, что Венгрия будет передавать Украине только военное снаряжение (обмундирование, медикаменты, средства связи), а Германия, являющаяся крупнейшим военным спонсором Украины в ЕС, получит дополнительную компенсацию за свои поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.

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