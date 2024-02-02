США и Великобритания ударили по хуситам

США и Великобритания 2 февраля снова нанесли удары с воздуха по объектам хуситов на северо-западе Йемена, сообщает агентство EFE цитируя СМИ, подконтрольные хуситам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по данным этих СМИ, всего было нанесено семь ударов по позициям, откуда повстанцы обычно запускают ракеты и беспилотники по торговым судам.

Хуситы заявляют, что атакуют суда в Красном море в ответ на действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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