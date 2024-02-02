США запросили согласия Швеции на участие в операции в Красном море

США хотят привлечь Швецию к участию в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе. Министр обороны королевства Пол Йонсон подтвердил получение этого запроса, поступившего в его ведомство и в МИД 11 декабря прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SVT.

"Мы рассматриваем участие в миссии как под руководством ЕС, так и США", - приводит телеканал выдержку из выступления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на заседании парламентского комитета по делам ЕС. "Это может быть что угодно - от личного состава до кораблей или самолетов, если понадобится. Мы посмотрим, что нужно и как выглядит запрос", - сказал пресс-секретарь ВМФ королевства Йимми Адамссон.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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