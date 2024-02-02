https://news.day.az/world/1634200.html Во Франции планируют новую забастовку
Во Франции планируют новую забастовку
Контролеры Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) планируют забастовку, которая может пройти с 16 по 18 февраля.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на телеканал BFMTV.
По его данным, работники компании намерены провести акцию протеста "в крупных центрах Франции в выходные". Контролеры требуют "повышения заработной платы и улучшения условий для завершения карьеры".
Предыдущая масштабная забастовка работников железнодорожного транспорта Франции состоялась в конце 2022 года. Она привела к отмене большого числа рейсов, что коснулось около 200 тыс. пассажиров.
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