В США рассказали о главном приоритете военной разведки

Внимание американской военной разведки концентрируется теперь в первую очередь на Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила первый заместитель шефа Пентагона Кэтлин Хикс, выступая на церемонии смены главы Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США.

"Однако за последние три с лишним года все это ведомство и его руководство предпринимали скоординированные усилия, чтобы лучше ориентировать РУМО на непрерывную стратегическую конкуренцию с КНР. Это хорошо, поскольку именно в этом нуждаются наша страна и вооруженные силы", - подчеркнула Хикс. В связи с этим она признала, что сложно "переориентировать" такие крупные ведомства, как РУМО, в котором работают более 16 тыс. человек. "Преодолеть предстоит множество препятствий - организационных и оперативных", - отметила первый замминистра обороны США.

Она также утверждала, что Китай и Россия все больше отгораживаются от остального мира, в связи с чем в РУМО вновь обретают актуальность методы работы с "закрытым обществом" вроде советского.

Новым директором управления стал генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз. Его предшественник - генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер - ушел на пенсию.

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