Норвегия предоставит США доступ к еще восьми военным объектам

Норвегия и США договорились о расширении доступа Пентагона к норвежским военным объектам в рамках дополнения к двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны от 2022 года,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило правительство королевства.

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам и посол США в Осло Марк Натансон подписали документ о внесении поправок в ранее заключенное соглашение, предусматривающих разрешение на использование Пентагоном дополнительно восьми военных объектов на территории страны.

Новые согласованные объекты, в частности, включают аэродромы Андёйя и Бардуфосс, базу и полигон Сетермоен на севере Норвегии, аэродром Эрланд, базу Вернес и топливный терминал Намсен в центральной части страны, главную военно-морскую базу Хоконсверн вблизи города Берген, подземный комплекс в пещерах Осмарка и на юге страны.

"В ожидании согласия норвежского парламента эти объекты могут использоваться Норвегией, Соединенными Штатами и другими союзными силами для ряда военных целей. Подписание (дополнения) способствует дальнейшему развитию соглашению о сотрудничестве в области обороны, которое принял норвежский парламент в июне 2022 года", - заявил посол США в Норвегии.

Дополнение соглашения должен одобрить парламент Норвегии.

Вместе с ранее уже предоставленным по действующему соглашению аэродромами Рюгге, Эвенес и Сола, а также военно-морской базой Рамсунд, США получают доступ в общей сложности к 12 военным объектам на территории Норвегии.

В декабре 2023 года Швеция, Дания и Финляндия также подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с США. Соглашения, которые пока еще не вступили в силу, предусматривают использование США 17 военных объектов и территорий в Швеции, 15 в Финляндии и трех в Дании.

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