Хуситы заявили о ракетном ударе по Израилю

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, нанеся удар несколькими баллистическими ракетами по определенным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим.) на юге оккупированной Палестины", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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