https://news.day.az/world/1634214.html Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне
Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал ВМС Северной Кореи подготовиться к войне и защитить морской суверенитет страны.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовало агентство Yonhap.
"Во время посещения военной верфи Ким Чен Ын призвал к усилению военно-морского флота страны для повышения боевой готовности и защиты морского суверенитета", - говорится в докладе.
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