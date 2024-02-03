Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал ВМС Северной Кореи подготовиться к войне и защитить морской суверенитет страны.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовало агентство Yonhap.

"Во время посещения военной верфи Ким Чен Ын призвал к усилению военно-морского флота страны для повышения боевой готовности и защиты морского суверенитета", - говорится в докладе.

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