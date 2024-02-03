Блинкен отправляется в очередное ближневосточное турне

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-8 февраля посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и Западный берег реки Иордан, сообщил американский госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь продолжит дипломатические усилия по достижению соглашения, обеспечивающего освобождение всех оставшихся заложников и включающего гуманитарную паузу, которая позволит обеспечить устойчивую и расширенную доставку гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе", - говорится в сообщении.

Блинкен "продолжит работу по предотвращению распространения конфликта" и предупредит, что США "предпримут надлежащие шаги для защиты своего персонала и права на свободу судоходства в Красном море".

Госдеп обращает внимание, что нынешняя поездка главы госдепа на Ближний Восток станет пятой после 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС на Израиль.

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