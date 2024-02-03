Байдена призвали применить силу против Ирана

Спикер палаты представителей американского Конгресса Майкл Джонсон заявил, что проводимая президентом Джозефом Байденом политика предупреждений и "сигналов" является катастрофичной, и призвал применять силу, в частности, в отношении Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Сейчас настало время президенту Байдену осознать реальность того, что его политика умиротворения Ирана провалилась. Чтобы способствовать миру, Америка должна демонстрировать силу", - сказал Джонсон.

Он также заявил, что гибель трех военнослужащих США в Иордании в результате атаки "поддерживаемых Ираном ополченцев требовала четкого и решительного ответа".

"К сожалению, администрация подождала неделю и только телеграфировала миру, в том числе Ирану, о характере нашего ответа", - отметил спикер, добавив, что "чрезмерные сигналы" администрации Байдена ослабляют позиции Америки и подрывают ее способность "решительно положить конец шквалу атак, которым мы подверглись за последние несколько месяцев".

"Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана была катастрофой для международного сообщества и региональной стабильности. Мы должны твердо противостоять тем, кто хотел бы причинить вред американцам, распространять террор или угрожать нашим союзникам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне США нанесли удары по десяткам объектов в Ираке и Сирии. Целями атак стали проиранские группировки и подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Речь идет об ответе Вашингтона на недавний удар беспилотниками по американской базе на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли трое военных США, десятки получили ранения.

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - заявил в связи с нанесенными ударами Байден.

В то же время США, которые обвиняют Иран в причастности к атаке на базу в Иордании, не намерены наносить удары по иранской территории.

Как сообщил корреспондент телеканала СNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, "США не будут атаковать цели внутри Ирана", поскольку это чревато обострением и разрастанием конфликта в регионе.

Тегеран отрицает обвинения Вашингтона и предупреждает, что ответит на любую угрозу со стороны США.

"Мы не начнем войну, но, если кто-то захочет запугать нас, он получит решительный ответ", - заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в телевизионном выступлении в пятницу.

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