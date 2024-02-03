США готовятся к продаже ракет Нидерландам

Госдеп Соединенных Штатов одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и военного оборудования на сумму около 150 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет данного образца и вспомогательного оборудования.

"Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО", - подчеркнули в Пентагоне.

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