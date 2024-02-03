Кэмерон обсудил с Нетаньяху вопрос создания палестинского государства

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поднимал вопрос о создании независимого палестинского государства на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в интервью ливанскому телеканалу LBCI.

"Я пытался донести до него, что необходимо начать говорить о том, чем может быть палестинское государство, а не о том, чем оно быть не может. В этом направлении мы и должны работать", - сказал Кэмерон, слова которого приводит агентство Reuters.

Он считает, что процесс палестино-израильского урегулирования "нельзя начинать с этого", однако вопрос о палестинской государственности не обязательно надо поднимать "только в конце этого процесса".

Кэмерон также выразил надежду на установление перемирия в секторе Газа. По его словам, соответствующая договоренность может быть достигнута "через несколько дней или недель".

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