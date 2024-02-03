Италия возглавила миссию Евросоюза в Красном море

Тактическое командование миссией Евросоюза по обеспечению безопасного судоходства в Красном море передано Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание Ansa.

"Евросоюз попросил Италию взять на себя адмиралтейское командование операцией Aspides в Красном море", - сказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Министр охарактеризовал миссию Aspides как "важную и срочную". По мнению Крозетто, просьба Евросоюза - это "признание профессионализма Военно-морских сил Италии".

1 февраля сообщалось, что Италия направит военный корабль и самолеты на борьбу с хуситами в Красном море. Министр обороны Гуидо Крозетто подчеркнул, что атаки хуситов в Красном море подрывают европейскую экономику, поскольку ведут к сокращению на 38% проходимости судов в зоне, а также увеличению сроков транспортировки на 10-12 дней и риску маргинализации средиземноморских портов.

22 января в ЕС договорились о проведении миссии в Красном море по защите коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

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