https://news.day.az/world/1634235.html Армения введет военную форму по стандартам НАТО
Армения введет военную форму по стандартам НАТО
Армения намерена ввести военную форму по стандартам НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.
Конкурс по разработке формы по стандартам Североатлантического альянса начался еще в 2022 году. По словам Папикяна, в определенной мере уже выбраны победители, по некоторой части республике продолжают помогать международные партнеры.
Глава армянского Минобороны уточнил, что окончательный вид военной формы будет готов к 2024 году, пока речь идет только о полевой форме.
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