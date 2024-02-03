Армения введет военную форму по стандартам НАТО

Армения намерена ввести военную форму по стандартам НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.

Конкурс по разработке формы по стандартам Североатлантического альянса начался еще в 2022 году. По словам Папикяна, в определенной мере уже выбраны победители, по некоторой части республике продолжают помогать международные партнеры.

Глава армянского Минобороны уточнил, что окончательный вид военной формы будет готов к 2024 году, пока речь идет только о полевой форме.

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