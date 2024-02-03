Кеннеди-младший призвал Байдена вывезти войска США с Ближнего Востока

Американская администрация должна вывести свой военный контингент из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такое мнение выразил в социальной сети X кандидат в президент США Роберт Кеннеди - младший.

Политик подчеркнул, что войскам США на Ближнем Востоке "не рады", они там не нужны и являются "беззащитными мишенями" для всех, кто хочет начать конфликт в регионе.

"Выведите их оттуда!" - прокомментировал Кеннеди-младший решение президента США Джо Байдена нанести удары по Ираку и Сирии.

Кеннеди предложит оставить американские войска только в тех странах, власти которых обратились к США с соответствующим запросом. Однако и Ирак, и Сирия просили США вывести свой военный контингент.

Политик также высказал мнение, что Байден поддерживает "политику оккупации" ближневосточных стран путем экономического шантажа.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта участились нападения на военные базы США в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах в связи с продолжающейся помощью США Израилю.

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