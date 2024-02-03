Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено

Возвращение на Землю первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи отложено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возвращение на Землю космического корабля Dragon было отложено до 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

Напомним, старт миссии Ax-3 произошел в ночь с 19 на 20 января в 00:49 по турецкому времени с космодрома НАСА имени Кеннеди во Флориде на космическом корабле Dragon компании SpaceX, в состав экипажа вошел и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!