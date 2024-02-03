В США заявили, что следующие удары нанесут по Йемену

После атак по целям в Ираке и Сирии следующие удары США собираются нанести по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

"Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене", - сказано в сообщении.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали лишь началом ответа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!