В США произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло в американском штате Оклахома. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Специалисты зафиксировали стихийное бедствие вечером 2 февраля в 23:24 по местному времени (9:24 GMT 3 февраля).

При этом эпицентр природного катаклизма находился в 71 км к северо-востоку от населенного пункта Оклахома-Сити. По данным центра, в городе проживают около 681 тыс. человек.

Также сейсмологи добавили, что очаг землетрясения располагался на глубине шесть км. Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало.

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