Взрыв в центре Афин

В центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба.

Как передает Day.Az, oб этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Уточняется, что взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Как передает канал, в 0:49 (2:49 GMT) газета "Эфимерида тон синдактон" получила предупреждение о взрыве через 40 минут, после чего район немедленно был оцеплен полицией.

"В 01:29 взрывной механизм взорвался, причинив материальный ущерб", - сказано в сообщении.

По информации ERT, сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка напротив министерства труда. На месте работают криминалисты, ведется расследование.

Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация "Революционная классовая самооборона".

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