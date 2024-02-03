В США назвали внешнюю политику Байдена катастрофой

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена катастрофой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене", - сказал он.

По словам политика, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама "приглашает агрессию". Он добавил, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило.

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