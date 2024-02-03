В США призвали нанести удар по Ирану

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что администрации нынешнего главы государства Джо Байдена следует нанести прямой удар по Ирану после американских атак на проиранские силы в Ираке и Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я не говорю, что эта первая атака должна представлять угрозу режиму. Внутри Ирана есть множество целей, базы сил Кудс, системы противовоздушной обороны и другие, которые было бы неплохо уничтожить и которые послужили бы сигналом", - подчеркнул Болтон.

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