В ООН рассказали о сложной ситуации в Секторе Газа

Около 75% жителей сектора Газа - более 1,7 млн человек - являются перемещенными лицами и сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, медикаментов и жилья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Согласно оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), около 75% населения Газы, составляющего 2,3 млн человек, из которых более половины - дети, являются перемещенными лицами. Они сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, воды, убежищ и медикаментов", - сказано в докладе УКГВ.

В документе также отмечается, что интенсивные боевые действия в районе Хан-Юниса продолжают вытеснять тысячи людей в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. По данным БАПОР, большинство из них живет во временных жилищах, палатках или под открытым небом.

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