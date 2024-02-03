Конгресс Аргентины поддержал предложенные президентом реформы

Депутаты конгресса Аргентины одобрили пакет законопроектов, направленных на проведение реформ и предложенных действующим президентом республики Хавьером Милеем. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета La Nacion.

Согласно данным издания, в целом законодательные инициативы главы государства поддержали 144 парламентария. Еще 109 депутатов выступили против принятия упомянутого пакета документов.

При этом авторы материала подчеркнули, что аргентинский конгресс решил исключить из законопроекта некоторые пункты. Речь идет о большинстве положений, для согласования которых требовались дальнейшие обсуждения с последующим голосованием.

"Депутаты в целом приняли сводный законопроект, представленный правительством Хавьера Милея, <...> после 30 часов фракционных парламентских дебатов в течение трех дней", - говорится в публикации.

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