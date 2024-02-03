Независимость Корсики от Франции находит поддержку в мире

Партия Народного единства за освобождение Гваделупы (UPLG) поддерживает создание партии Nazione на Корсике с тем, чтобы вновь включить в повестку дня вопрос о деколонизации и независимости Корсики.

Как передает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Народного единства за освобождение Гваделупы Жана-Жакоба Бисепа.

В заявлении отмечается, что в воскресенье 28 января 2024 года несколько корсиканских партий и организаций консолидировались для создания новой корсиканской политической партии в целях достижения независимости своей страны. В то время как избранные члены Корсиканской Ассамблеи заявили о поддержке проекта автономии для Корсики и желании вступить в переговоры с правительством Франции, члены новой партии, считая, что этот путь ведет в тупик, выступают против него. В этом контексте их решение совпадает с позицией полинезийцев.

Несмотря на многолетнюю борьбу корсиканского народа, власти Франции продолжают репрессии и враждебную политику. Так, французские власти не признают реальности существования Корсики и ее народа, не признают права корсиканского народа на самоопределение.

После изучения всех путей решения Франция делает все для затягивания процесса. Самые решительные сыны Корсики отвечают на это: "НЕТ", "СТОП". Они не принимают повторного превращения Корсики в колонию и изменения состава ее населения. Одновременно они требуют права на осуществление права на самоопределение. Они призывают корсиканский народ к мобилизации, использованию всех средств для обеспечения своего права и обретения независимости.

Партия Народного единства за освобождение Гваделупы выражает полную поддержку активистам, консолидировавшимся для поднятия вопроса о Корсике, и солидарность в их борьбе за суверенитет.

"Да здравствует свободная и суверенная Корсика!", - сказано в заявлении.

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