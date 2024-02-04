Талибан столкнулся с критикой за гендерную дискриминацию

Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об арестах с начала января женщин в Афганистане за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы призываем талибов прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода, который они ввели, и немедленно освободить задержанных", - говорится в заявлении независимых экспертов, опубликованном на сайте ООН.

Эксперты организации отмечают важность соблюдения Афганистаном международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сообщается, что задержаны десятки человек. Первоначально задержания афганок начались на западе Кабула, но быстро распространились на остальные части города и другие провинции. Аресты производились в общественных местах, в том числе в торговых центрах, школах и на рынках. Женщин и девочек насильно забирали полицейские машины и затем держали без связи с внешним миром. Афганок обвиняли в том, что они носили яркую или обтягивающую одежду вопреки инструкциям.

"По имеющимся сведениям, женщин и девочек содержали в переполненных помещениях полицейских участков и кормили их лишь раз в день. Некоторые из задержанных подвергались физическому насилию, угрозам и запугиванию", - заявили эксперты. По их данным, задержанным не был предоставлен доступ к юристам, системе правосудия или возмещению ущерба.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!