В Британии поддержали право США отвечать на нападения

Правительство Великобритании поддерживает право Соединенных Штатов отвечать на удары по американским военнослужащим на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил представитель британского кабмина, комментируя удары американских ВВС по территории Сирии и Ирака, сообщает телеканал Sky News.

"Соединенное Королевство и США - верные союзники. Однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения", - сказал представитель правительства, отказавшись при этом комментировать проведенную Пентагоном операцию.

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