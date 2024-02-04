Британская армия закупит большую партию бронированных грузовиков

В 2024 году британская армия закупит 500 многоцелевых грузовиков для поддержки оперативной деятельности и доставки грузов в места проведения боевых операций. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает правительство Соединенного королевства.

В рамках заключенного соглашения компания Rheinmetall MAN Military Vehicles поставит многоцелевые грузовики для перевозки боеприпасов, продовольствия, воды и иных необходимых армейских грузов. Стоимость контракта оценена в £282 млн.

"Недавно закупленные автомобили будут относиться к семейству HX, которые представляют собой линейку специально разработанных военных грузовиков, оснащенных множеством средств защиты, обеспечивающих безопасность самого важного актива - наших людей", - говорится в публикации британского правительства.

Грузовики указанной модификации имеют бронированную кабину и иные защитные приспособления.

"Мы в восторге от этого проекта, который обеспечивает существенное укрепление материально-технической базы армии", - заявил полковник Стюарт Нассе, помощник начальника штаба британской армии по обеспечению военного потенциала.

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