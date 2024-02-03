Иракские группировки атаковали базу США

Иракские шиитские группировки в составе фронта "Исламского сопротивления в Ираке" заявили об атаке на американскую военную базу "Харир" в Иракском Курдистане (на севере Ирака). Об этом говорится в заявлении в их Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что атака произошла после того, как Военно-воздушные силы США нанесли удары по западному Ираку и приграничным районам с Сирией в ответ на нападение на американскую базу в Иордании.

В группировке заявили, что таким образом продолжают сопротивление "американским оккупационным силам в Ираке" и на Ближнем Востоке, а также в ответ на операцию Израиля в сектор Газа.

"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в субботу, 3 февраля 2024 года, атаковали американскую оккупационную базу "Харир" в Эрбиле в северном Ираке с помощью беспилотника", - говорится в заявлении.

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