В США признали разрушительность стратегии по Ирану

Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена признать, что стратегия Белого дома по умиротворению Ирана оказалась разрушительной для мира.

Как передает Day.Az, об этом Джонсон сообщил в письменном заявлении на фоне ударов США по проиранским группировкам в пятницу, слова спикера приводит ТАСС.

"Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана оказалась разрушительной для международного сообщества", - считает Джонсон.

Он добавил, что эта стратегия также оказалась разрушительной для региональной стабильности.

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