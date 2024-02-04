Си Цзиньпин обратился к военнослужащим

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих обеспечивать безопасность государства и социальную стабильность. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CGTN.

Обращение было адресовано военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и персоналу Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск), а также членам народного ополчения и резервистам в преддверии китайского Нового года.

"По мере приближения праздника <...> вооруженные силы страны должны повышать боеготовность, <...> чтобы обеспечить людям радостный и мирный весенний праздник", - сказал Си Цзиньпин.

Политик обратил внимание, что в 2024 году необходима реализация идей партии по укреплению армии и военной стратегии для новой эры.

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