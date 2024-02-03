США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили четыре беспилотника. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США.

Накануне стало известно, что после атак по целям в Ираке и Сирии следующие удары США собираются нанести по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

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