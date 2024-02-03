В Германии фермеры перекрыли дорогу в крупнейший аэропорт

Аэропорт Франкфурта-на-Майне предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

"Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать больше времени для поездки на машине", - сказано в сообщении.

Издание Bild сообщило, что протестующие фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов.

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