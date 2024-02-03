Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по поводу ударов США по Ираку и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча ожидается 5 февраля в 16:00 по нью-йоркскому времени.

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