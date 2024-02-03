Премьер Палестины хочет международного признания

Палестинцы хотят международного признания палестинского государства, а не возвращения к новым переговорам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Sky News Arabia заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

"Мы хотим, скорее, не возвращения к политическому трэку и новым переговорам, а международного признания палестинского государства", - подчеркнул он.

"США не могут говорить о двухгосударственном решении с Организацией освобождения Палестины (ООП - прим. ТАСС) в ситуации, когда они называют нас террористами", - отметил Штайе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!