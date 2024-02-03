https://news.day.az/world/1634376.html Премьер Палестины хочет международного признания
Премьер Палестины хочет международного признания
Палестинцы хотят международного признания палестинского государства, а не возвращения к новым переговорам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Sky News Arabia заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.
"Мы хотим, скорее, не возвращения к политическому трэку и новым переговорам, а международного признания палестинского государства", - подчеркнул он.
"США не могут говорить о двухгосударственном решении с Организацией освобождения Палестины (ООП - прим. ТАСС) в ситуации, когда они называют нас террористами", - отметил Штайе.
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