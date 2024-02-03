Кризис в армии Германии

Глава минобороны Германии Борис Писториус теряет доверие сотрудников бундесвера, которые обеспокоены реорганизацией ведомства, которая не была одобрена советом персонала. Об этом сообщает Spiegel.

"Нам важно сообщить вам и сотрудникам, что совет персонала не поддерживает решение о реорганизации министерства. Кроме того, мы фиксируем значительные беспокойства и недовольство среди членов бундесвера", - сказано в письме персонала, которое было адресовано Писториусу.

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