ХАМАС обсуждает парижскую инициативу

Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ХАМАС находится в постоянном контакте и консультируется со всеми силами и фракциями палестинского сопротивления", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале движения. Он пояснил, что детальные обсуждения ведутся "с партнерами и соратниками по сопротивлению". Хамдан добавил, что при этом руководство ХАМАС "ценит все национальные позиции, которые отражают единство палестинцев".

Член политбюро движения заявил, что "ХАМАС открыто для обсуждения любых инициатив или идей, которые приведут к прекращению агрессии". Хамдан подтвердил, что обсуждение инициативы, выработанной в Париже, "проходит с учетом необходимости выполнения ряда условий".

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