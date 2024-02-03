Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на людей на ж/д вокзале в Париже

Установлена личность мужчины, совершившего нападение на трех человек с ножом на Лионском вокзале в Париже.

Как сообщает Day.Az, мужчину зовут Сагу Гуно Кассогу, он позавчера прибыл во Францию. На своем аккаунте в TikTok, насчитывающий 44 000 подписчиков, он размещает публикации, содержащие ненависть к Франции.

Один из трех пострадавших получил серьезные ранения в живот в ходе нападения.

Полиция сообщает, что подозреваемый поджег свой рюкзак, а затем напал на людей с ножом и молотком. Его схватили сотрудники транспортной безопасности и прохожие.

Подозреваемый находится под стражей. Полиция сообщает, что он является гражданином Мали, при задержании он предъявил итальянские водительские права.

Официальные лица, которых цитирует газета Le Parisien, описывают задержанного как 32-летнего просителя убежища, который легально проживает в Италии с 2016 года.

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