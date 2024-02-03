Германия и Украина могут подписать договор о безопасности

ФРГ и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Day.Az, об этом написало издание FAZ, сославшись на правительственные круги.

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения уже разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но "во многом готов".

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