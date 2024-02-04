США не добьются своих целей ударами по Сирии и Ираку

Удары ВС США по проиранским группировкам в Ираке и Сирии не помогут предотвратить новые атаки на американские силы и урегулировать ситуацию в регионе в целом, но на это способно повлиять прекращение огня в секторе Газа. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Вашингтон провел "тщательно выверенные" бомбардировки, чтобы без втягивания Ирана в прямое военное столкновение положить конец ударам по американским силам на Ближнем Востоке. Однако, какими бы ни были последствия этой операции, едва ли она приведет к реализации поставленной задачи. Для этого потребуется прекращение огня в Газе.

Пауза в ведении боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта также сделает гораздо больше для деэскалации во всем регионе, чем удары американской авиации, отмечает The Wall Street Journal.

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