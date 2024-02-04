https://news.day.az/world/1634391.html В Турции потерпел крушение вертолет - есть погибшие
В Турции потерпел крушение вертолет - есть погибшие
В провинции Газиантеп на юго-востоке Турции два человека погибли в результате крушения вертолета.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Как отмечается, вертолет департамента авиации генерального управления полиции вылетел из Хатая в Газиантеп. Последний раз экипаж вертолета выходил на связь 3 февраля в 22:49 по местному времени. Вертолет потерпел крушение у деревни Картал в провинции Газиантеп.
В результате крушения погибли два пилота, техник получил травмы. О причинах аварии ничего не сообщается.
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