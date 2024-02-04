В Израиле прошли массовые акции

В Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии и других городах Израиля тысячи человек приняли участие в акциях с требованием освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

Как передает Day.Az, о митингах и акциях протеста сообщает издание The Times of Israel. Как отмечается, участники митингов временно заблокировали шоссе Аялон в восточной части Тель-Авива. Они требовали от правительства страны скорейшего заключения соглашения с движением ХАМАС, правящим в секторе Газа.

В Иерусалиме около тысячи митингующих прошли от резиденции президента Израиля Ицхака Герцога до Парижской площади. Они несли плакаты и транспаранты, призывающие освободить заложников, которых радикалы захватили 7 октября и до сих пор удерживают в секторе Газа.

Помимо этого, на площади Каплан в Тель-Авиве сотни человек собрались на акцию, требуя отставки действующего правительства.

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