В США объяснили, почему Вашингтон не наносит удары по Ирану

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что администрация президента США Джо Байдена ударами по Ближнему Востоку направила конкретный сигнал Ирану, в то же время исключив атаки по территории этой страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит The Hill.

"Я подозреваю, что то, что администрация пытается сделать, не нанося ударов по Ирану, - это послать Ирану сигнал: "Не нападайте на нас на нашей родине, особенно в год выборов", - считает Волкер.

По его словам, Белый дом пытается послать сигнал, что если прокси-силы Ирана будут наносить удары по военнослужащим США за границей, то Вашингтон будет атаковать доверенные лица Тегерана за границей.

"Прекратите это, больше так не делайте", - подытожил Волкер.

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