В США не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР

Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак заявила, что Соединенные Штаты не видят прямых признаков военных действий со стороны КНДР. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам Пак, Вашингтон будет продолжать прилагать усилия по сдерживанию увеличивающихся угроз со стороны Пхеньяна.

"Не видим признаков прямых военных действий (со стороны КНДР. - "Газета.Ru"), но мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией и остерегаться рисков для Южной Кореи и Японии", - пояснила заместитель спецпредставителя США по КНДР.

Она добавила, что Россия и Китай якобы препятствуют усилиям по противодействию угрозам со стороны Северной Кореи в Совете безопасности ООН. При этом, по ее словам, Вашингтон стремится к возобновлению сотрудничества с Пхеньяном.

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