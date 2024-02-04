В Ираке нейтрализованы террористы РПК

В ходе воздушной операции, проведенной в районе Кандиль на севере Ирака, нейтрализованы два террориста РПК.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Террористам некуда бежать, для них нет безопасного места! Два террориста РПК, обнаруженные в районе Кандиль на севере Ирака, нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Операции ВС Турции против террористов будут продолжены, не сбавляя темпов, отметили в Минобороны.

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