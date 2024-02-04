Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

- есть погибший и раненые

На одном из железнодорожных вокзалов Парижа африканец напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Правоохранители исключили террористические мотивы нападавшего.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на France 24.

Злоумышленник устроил резню в 7:35 утра по местному времени на станции, которая обслуживает внутренние поезда, а также поезда, следующие в Швейцарию и Италию.

"Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения", - сообщил источник в полиции.

Парижская прокуратура заявила, что подозреваемый мог использовать нож и молоток, которые отравлены на экспертизу.

Допрос подозреваемого прекратили из-за его "несовместимого" психического состояния и поместили его под стражу для оказания психиатрической помощи.

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