Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже - есть погибший и раненые
На одном из железнодорожных вокзалов Парижа африканец напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Правоохранители исключили террористические мотивы нападавшего.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на France 24.
Злоумышленник устроил резню в 7:35 утра по местному времени на станции, которая обслуживает внутренние поезда, а также поезда, следующие в Швейцарию и Италию.
"Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения", - сообщил источник в полиции.
Парижская прокуратура заявила, что подозреваемый мог использовать нож и молоток, которые отравлены на экспертизу.
Допрос подозреваемого прекратили из-за его "несовместимого" психического состояния и поместили его под стражу для оказания психиатрической помощи.
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