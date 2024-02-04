В Ираке объявлен трехдневный траур после ударов США

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в субботу 3 февраля всеобщий траур в стране по жертвам авиаударов, нанесенных США на западе Ирака.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба аппарата премьер-министра.

"Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился объявить трехдневный всеобщий траур во всех государственных управлениях и учреждениях в память о погибших среди вооруженных сил и мирных жителей в результате бомбардировки США двух районов страны - Акашат и Эль-Каим", - говорится в сообщении.

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