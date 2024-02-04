В Европе задумались о будущем НАТО без США

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать обсуждать способность альянса существовать без лидерства США. Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание называет такие неофициальные дискуссии признаком "поразительного поворота мышления", поскольку еще в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Как пишет NYT, немецкие чиновники обсуждают появление "нового, сложного и тревожного мира", который приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. Отмечается, что особенно их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине.

Согласно статье, поэтому президентские выборы в США имеют большой вес - Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в оборону НАТО.

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