В США рассказали, зачем наносят удары по хуситам

В США заявили, что удары по йеменским хуситам из движения "Ансар Аллах" не связаны с обстрелами Сирии и Ирака. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник в Вашингтоне пояснил, что США не хотят дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а удары по позициям хуситов, которых поддерживает Иран, наносились в ответ на их действия.

"Удары не связаны с действиями, которыми предприняли Соединенные Штаты в пятницу в качестве ответной меры на продолжающиеся атаки по нашим военным и объектам в Ираке и Сирии", - добавил источник.

Отмечается, что в настоящее время военные оценивают обстановку, и если выяснится, что какие-то цели не уничтожены, то по ним ударят еще раз.

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